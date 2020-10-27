Попова сообщила, когда исчезнет необходимость носить маски

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что медицинские маски не нужно будет надевать постоянно, особенно после того, как начнется вакцинация от коронавируса.

Она выразила надежду на то, что способ защититься найдется.

— И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках, — сказала Анна Попова на форуме «Здоровое общество».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в России маски люди носят каждый год, когда начинает увеличиваться число заболевших гриппом, передает РИА Новости.

Ранее Анна Попова рассказала о начале производства вакцины от коронавируса от центра «Вектор».

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