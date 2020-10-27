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Попова сообщила, когда исчезнет необходимость носить маски
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова сообщила, когда исчезнет необходимость носить маски

Виктория Родимкина

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что медицинские маски не нужно будет надевать постоянно, особенно после того, как начнется вакцинация от коронавируса.

Она выразила надежду на то, что способ защититься найдется.

— И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках, — сказала Анна Попова на форуме «Здоровое общество».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в России маски люди носят каждый год, когда начинает увеличиваться число заболевших гриппом, передает РИА Новости.

Ранее Анна Попова рассказала о начале производства вакцины от коронавируса от центра «Вектор».

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медицинская маскаАнна Поповакоронавирус
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