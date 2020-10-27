В Роспотребнадзоре сообщили, когда наступит «передышка» с COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В ноябре в России ожидается стабилизация ситуации с коронавирусом, после этого может наступить некоторая «передышка». Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, «передышка» может случиться только при условии сохранения и соблюдения всех введенных ограничений.

— Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая передышка, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Она добавила, что на ситуацию с COVID-19 могут повлиять минусовые температуры в начале зимы.

Ранее Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с пандемией в России может снова обостриться в феврале — марте следующего года. Представитель Роспотребнадзора также отметила, что для сокращения эпидемиологических показателей большая часть населения должна стать невосприимчивой к возбудителю коронавируса.

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