Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» началось в России
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» началось в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» началось в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 27 октября.

— Производство вакцины начато на «Векторе», — сказала глава Роспотребнадзора во время выступления на форуме «Здоровое общество».

Анна Попова заявила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября, передает ТАСС.

О регистрации «ЭпиВакКороны» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября. Сообщалось, что «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», будут проведены в том числе среди подростков 14–17 лет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцина «Вектора» вошла в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19

Роспотребнадзорвакцинакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Все мнения
О проекте