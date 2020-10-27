Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» началось в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 27 октября.

— Производство вакцины начато на «Векторе», — сказала глава Роспотребнадзора во время выступления на форуме «Здоровое общество».

Анна Попова заявила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября, передает ТАСС.

О регистрации «ЭпиВакКороны» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября. Сообщалось, что «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», будут проведены в том числе среди подростков 14–17 лет.

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