Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы не планируют вводить ограничения по работе ночных заведений. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

Она отметила, что в городе приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, которые работают в позднее время в столице. Такая мера обеспечивает оперативный контроль в случае заболевания посетителей.

— В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики, — цитирует Пенькову РИА Новости.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», Роспотребнадзор предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября.

В сообщении ведомства уточняется, что все граждане, которые находятся на территории России, обязаны носить медицинские маски для защиты органов дыхания в общественных местах. Кроме того, Роспотребнадзор запретил развлекательные мероприятия и работу ночных заведений с 23:00 до 06:00.

С 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам в Москве, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владельцы кафе и ресторанов в Москве подготовили предложения по работе в условиях пандемии