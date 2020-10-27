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Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений

Юлия Ямпольская

Город

Власти Москвы не планируют вводить ограничения по работе ночных заведений. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

Она отметила, что в городе приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, которые работают в позднее время в столице. Такая мера обеспечивает оперативный контроль в случае заболевания посетителей.

— В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики, — цитирует Пенькову РИА Новости.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», Роспотребнадзор предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября.

В сообщении ведомства уточняется, что все граждане, которые находятся на территории России, обязаны носить медицинские маски для защиты органов дыхания в общественных местах. Кроме того, Роспотребнадзор запретил развлекательные мероприятия и работу ночных заведений с 23:00 до 06:00.

С 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам в Москве, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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