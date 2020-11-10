Астрологи назвали топ-4 альфа-самцов по знаку зодиака

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Астрологи считают, что некоторые мужчины понимают женщин с полуслова. Они перечислили представителей знаков зодиака, которые видят избранниц насквозь.

По словам астрологов, ветреный Стрелец может признаться в любви, а на следующий день просто уйти. Несмотря на это, женщины от него без ума. Природа наделила представителей этого знака харизмой, хорошим чувством юмора и незаурядным умом. Стрельцам сложно влюбиться по-настоящему, так как они всегда ищут идеал. Если Стрелец найдет свою женщину, то она окажется самой счастливой на свете.

Овны всегда добиваются того, чего хотят. Женщин привлекает их упорство,целеустремленность и загадочность. Внутренняя энергия Овна чувствуется на расстоянии. В обществе он может быть скромен, но если что-то пойдет не так, то становится агрессивным. Не каждой даме под силу укротить столь темпераментного мужчину.

Козероги постоянно собирают вокруг себя прекрасный пол. С ними легко найти общий язык. У представителей этого знака прекрасное чувство юмора и высокий интеллект. В присутствии девушки Козерог всегда ведет себя достойно. Его избранница вряд ли будет в чем-то нуждаться, так как мужчины этого знака считаются прирожденными трудоголиками.

За счет своей невероятной харизмы Львы могут притянуть к себе любую красотку. Они по-настоящему ценят, когда ими восхищаются, и делают для этого многое. Избраннице Льва придется поддерживать самооценку мужчины на высоком уровне. За это он вознаградит женщину заботой, сообщили на канале «Пупсята» в «Яндекс.Дзен».

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