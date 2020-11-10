Астролог рассказала, что нужно делать для исполнения желаний в зеркальную дату 11 ноября

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Астролог Алена Никольская рассказала о приближающейся зеркальной дате — 11 ноября (11.11). Она отметила, что в такой день любая мелочь и любое совпадение цифр может стать настоящим знаком судьбы.

Никольская пояснила, что следует внимательно присматриваться к окружающему миру. Например, это может быть даже время на часах или номер проезжающей машины. Если цифры в этом случае повторяются, то стоит понять, чего на самом деле хочется.

— Это очень важный звоночек, что на эти моменты надо обратить внимание, — пояснила Никольская.

Кроме того, этот день будет важен для тех, у кого повторяются цифры в дате рождения. Также астролог посоветовала всем людям вспомнить события из своей жизни, которые могли произойти именно в зеркальные даты.

Никольская, помимо прочего, рассказала, что 11 ноября можно провести некоторые ритуалы, которые позволят притянуть к себе удачу и богатство. Для одного из них нужны 11 монет или бумажных купюр. В 11:11 нужно положить деньги, посмотреть на них, сосредоточиться и представить, как эти средства приумножаются.

— И скажите: «Деньги к деньгам. Мои доходы умножаются и увеличиваются так, как я хочу», — уточнила астролог.

Она добавила, что этот ритуал лучше повторить вечером — в 23:11. Еще один обряд проводят для исполнения своих желаний. Для этого нужно взять 11 листочков бумаги и на каждом написать свое желание. После листы надо разложить в разных местах дома и оставить на целый день. На следующий день их следует собрать и сложить в укромное место, сообщает Пятый канал.

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