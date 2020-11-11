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В ГИБДД Москвы подсчитали нарушения водителей машин каршеринга
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В ГИБДД Москвы подсчитали нарушения водителей машин каршеринга

Татьяна Плотникова

Город

В период с января по сентябрь текущего года лица, управлявшие автомобилями каршеринга, свыше 60 тысяч раз нарушили правила дорожного движения в Москве. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин.

Как уточнил Диокин, в целом ситуация на дорогах улучшается, однако некоторые проблемы сохраняются, в их числе — нарушения ПДД со стороны водителей, управлявших каршеринговыми машинами.

В частности, за рассматриваемый период выявлено 1800 водителей, которые управляли каршеринговым автомобилями в состоянии опьянения или отказались пройти медицинское освидетельствование.

Всего на каршеринговые машины в Москве приходится около пяти процентов всех дорожно-транспортных происшествий, сообщил Диокин в интервью телеканалу «Москва 24».

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рассказали, что для столицы актуальна проблема наездов на стоящие автомобили. В этом году произошло 235 таких аварий, в них погибли 36 человек. Около 40 процентов подобных наездов происходит с машинами, которые остановились из-за другого ДТП.

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ГИБДДнарушения ПДДкаршеринг
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