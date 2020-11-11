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Менеджер ММА спровоцировал слухи о новом бое Нурмагомедова
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Менеджер ММА спровоцировал слухи о новом бое Нурмагомедова

Татьяна Плотникова

Спорт

Глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, сотрудничающий с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, вызвал бурную дискуссию в интернете о возможном возвращении спортсмена в октагон.

Напомним, 24 октября российский боец выиграл у Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя он сообщил о завершении карьеры.

Всего за карьеру Нурмагомедов провел 29 боев, в каждом из них одержал победу.

В Twitter Абдель-Азиза появилась лаконичная запись «30-0». Поклонники Нурмагомедова расценили этот пост как намек на еще один бой россиянина, который может продолжить его беспроигрышную серию.

Каких-либо разъяснений от Абдель-Азиза и комментариев от Хабиба Нурмагомедова не последовало.

Читайте также: Глава UFC отказался считать Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

смешанные единоборстваММАХабиб Нурмагомедов
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