Подозреваемого в краже кольца за полмиллиона рублей задержали в Москве

Фото: пресс-служба СК России по Москве

Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину по подозрению в краже дорогого ювелирного изделия.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, в полицию обратилась жительница района Ховрино. Она рассказала, что из ее квартиры пропало золотое кольцо стоимостью свыше 460 тысяч рублей.

Полицейские установили, что пока женщины не было дома, в гости к ее сыну приходили друзья. По версии следствия, один из них украл ювелирное изделие.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. Украденное кольцо найдено и будет возвращено владелице, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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