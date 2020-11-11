Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемого в краже кольца за полмиллиона рублей задержали в Москве
Фото: пресс-служба СК России по Москве

Подозреваемого в краже кольца за полмиллиона рублей задержали в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину по подозрению в краже дорогого ювелирного изделия.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, в полицию обратилась жительница района Ховрино. Она рассказала, что из ее квартиры пропало золотое кольцо стоимостью свыше 460 тысяч рублей.

Полицейские установили, что пока женщины не было дома, в гости к ее сыну приходили друзья. По версии следствия, один из них украл ювелирное изделие.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. Украденное кольцо найдено и будет возвращено владелице, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Сотрудники полиции столичного метро задержали подозреваемого в краже телефона

Москвакража
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте