Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВДНХ пригласила любителей космоса на виртуальные «Дни Луны»
Фото: Сергей Добровольский, «Вечерняя Москва»

ВДНХ пригласила любителей космоса на виртуальные «Дни Луны»

Вероника Кузьминова

Город

ВДНХ проведет «Дни Луны» в честь 50-летия с начала работы первого в мире самоходного аппарата «Луноход-1». Образовательная программа пройдет в онлайн-формате с 13 по 17 ноября.

Прямые эфиры мероприятий будут доступны на странице выставки в социальных сетях. Например, в «Одноклассниках» в первый день программы можно будет пройтись по залам центра «Космонавтика и авиация». Зрителям покажут лунный грунт и макеты межпланетных станций.

На следующий день, 14 ноября, можно будет послушать лекцию об освоении космоса. А в воскресенье, 15 ноября, подписчики ВДНХ в Instagram смогут поучаствовать в викторине. Вопросы будет задавать летчик-космонавт Федор Юрчихин.

После этого он и водитель первого лунохода Вячеслав Довган расскажут о программах освоения Луны, которые действуют в современном мире, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Луноход-1» — первый в мире планетоход, который успешно работал на спутнике Земли в начале 1970-х годов. Его использовали для изучения лунной поверхности, состава и свойств грунта на Луне.

Читайте также: ВДНХ запустит бесплатные онлайн-занятия по русскому языку

ВДНХкосмосЛуна
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте