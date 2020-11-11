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Виртуальный тренажер для учителей запустили в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Виртуальный тренажер для учителей запустили в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Виртуальный тренажер «Успех каждого ребенка» для классных руководителей школ запустили в Москве. Обучающий инструмент разработали специалисты Московского центра развития кадрового потенциала образования.

Тренажер представляет собой симулятор, в котором проигрываются разные ситуации из реальной жизни школьников. Педагогу нужно решить поставленную задачу, используя слова или действия.

Во время обучения классный руководитель может наблюдать за индикатором, который показывает отношение ребенка к ситуации. Всего в симуляторе доступно 130 сценариев из жизни школьников.

— Эмоциональные реакции и поведение виртуальных школьников в тренажере соответствуют психологическим особенностям и закономерностям поведения реальных детей. Педагоги могут анализировать свое влияние на развитие личности ребенка и учиться эффективным способам взаимодействия без риска негативных последствий для реальных учеников, — заявил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

По его словам, тренажер поможет подобрать учителю лучшие методы взаимодействия с детьми. Симулятором можно воспользоваться на сайте центра. Предварительно необходимо зарегистрироваться, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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