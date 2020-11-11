Два человека погибли при столкновении иномарки с ограждением во Внуково

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Россия, Москва, посёлок Внуково, Изваринская улица, 1 Карта всех событий

Иномарка врезалась в бетонное ограждение в столичном районе Внуково, в результате чего погибли водитель и пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве в среду, 11 ноября.

ДТП произошло ночь со вторника на среду на улице Изваринская.

— Неработающий, управляя а/м «Ленд Ровер Рейндж Ровер», не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием, — сообщили в пресс-службе главка.

От травм скончались 38-летний водитель и 40-летний пассажир. В машине находился еще один человек — 26-летний пассажир. Он получил закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали ему помощь на месте. По факту ДТП организована проверка.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус с пассажирами врезался в ограждение на западе столицы на Багратионовском проезде.

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