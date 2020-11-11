Пара утонула на предсвадебной фотосессии, повторяя сцену из «Титаника»

Кадры из фильма «Титаник» (1997)

В Индии жених и невеста утонули в реке во время предсвадебной фотосессии. Об этом сообщает Kaumudi Online.

По данным издания, влюбленные отправились в путешествие по реке на лодке вместе с фотографом, чтобы сделать романтические снимки и повторить кадр из кинофильма «Титаник» с Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо.

Из-за сильного течения гребец лодки не справился с управлением и судно перевернулось. Жених и невеста утонули на глазах гостей. Гребцу удалось спастись.

Трагедия произошла в реке Кавери в окрестностях храмового города Талакаду в штате Карнатака. Полиция проведет расследование по факту произошедшего. В его рамках будут опрошены свидетели и восстановлены все детали.

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