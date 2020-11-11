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Движение ограничили на 1-м километре МКАД из-за аварии с грузовиком
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение ограничили на 1-м километре МКАД из-за аварии с грузовиком

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

Движение транспорта ограничено на внешней стороне 1-го километра МКАД. Ночью в среду, 11 ноября, там произошло ДТП с фурой.

Большегруз столкнулся с ограждением и опрокинул прицеп. Из-за дорожной аварии ограничены вторая и третья полосы МКАД.

— На месте работают оперативные службы. Для уборки дороги понадобится несколько часов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что иномарка врезалась в бетонное ограждение в столичном районе Внуково, в результате чего погибли водитель и пассажир.

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