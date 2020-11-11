Порядка 95 процентов москвичей довольны качеством оказанных услуг горячей линии комплекса соцразвития

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Горячая линия комплекса социального развития продолжает принимать заявки на предоставление социальных услуг москвичам, находящимся в самоизоляции. Порядка 95 процентов москвичей положительно высказались о качестве оказываемых услуг, сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В данный момент представителям старшего поколения и людям с хроническими заболеваниями необходимо оставаться дома. Такие горожане могут обратиться на горячую линию комплекса социального развития для оказания соцуслуг. Заявки выполняет команда из семи тысяч социальных работников, около 200 операторов горячей линии принимают звонки.

— За 45 дней работы сотрудниками горячей линии было принято 70 тысяч заявок на более чем 73 тысячи социальных услуг. Для того чтобы выполнение всех заявок было качественным, профессиональным и оперативным, департамент труда и соцзащиты инициировал создание в кол-центре отдела контроля качества, — отметили в ведомстве.

Один из важнейших показателей качества выполнения заявки, поступившей на горячую линию, — безопасность. Все социальные работники используют средства индивидуальной защиты и регулярно обрабатывают руки дезинфицирующими средствами. Доставка заказа осуществляется бесконтактно.

Ежедневно на горячую линию поступают тысячи звонков. В среднем в день оформляется около 1,5–2 тысяч заявок. Операторы горячей линии и социальные работники стараются проявить внимание и участие по отношению к заявителям. Такое доброе отношение вызывает положительные эмоции у горожан, и они регулярно звонят на горячую линию, чтобы выразить свою благодарность.

За социальной помощью в самоизоляции можно обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00. Кроме того, в Москве запустили горячую линию для приема заявок по оказанию социальных услуг для людей с нарушением слуха. Уже запущена работа «неголосовых» каналов в мессенджере WhatsApp по телефону +7 (926) 870-44-44 и Telegram-чат GovoriRukami.

Читайте также: Горячая линия соцкомплекса Москвы приняла более 50 тысяч звонков