Названы самые распространенные проблемы с зарядкой смартфонов

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Специалист в области IT Евгений Черток рассказал причины, по которым смартфон может внезапно перестать заряжаться.

В первую очередь гаджет может прекратить получать заряд из-за того, что сломался блок питания. Энергоблок же в свою очередь может выйти из строя по той причине, что при производстве зарядного устройства были использованы некачественные комплектующие. По словам эксперта, чтобы проверить исправность источника энергии, нужно просто подключить другой мобильный телефон и посмотреть, заряжается ли он или нет.

Во-вторых, причиной остановки поступления заряда к вашему телефону может стать тонкий, дешевый кабель, способный сократить вольт-амперные характеристики на входе смартфона, даже если у вас имеется хороший зарядный блок. Надломленный или вовсе порванный кабель рядом с местом разъема, может привести к непоправимым последствиям.

Разъем зарядки у смартфона является одним из самых уязвимых мест для поломки, ведь он подвержен практически ежедневному силовому воздействию. Евгений Черток утверждает, что несколько интенсивных «вынул — вставил» в области входа разъема может быть достаточно для того, чтобы содрать окислы и зачистки контактов, если внутри отсутствует пыль или грязь. В связи с чем специалист советует быть аккуратнее с концевым разъемом зарядного кабеля и соответствующим входным разъемом на смартфоне, передает агентство «Прайм».

Большинство производителей новомодных смартфонов выпускают в продажу гаджеты с несъемными аккумуляторами большой емкости. Обычно они могут выдержать более 500 циклов заряда. IT-эксперт заявил, что этого вполне может хватить на пару лет, однако и им тоже суждено когда-то отправиться на свалку. В заключение Черток пояснил, что сигналом к тому, что с зарядкой смартфона что-то не так может быть три фактора: для зарядки гаджета требуется все больше и больше времени; зарядка требуется устройству все чаще и чаще; телефон стал сильно нагреваться в процессе получения заряда.

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