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Новые школа и детский сад с телестудией появятся в московской Коммунарке
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новые школа и детский сад с телестудией появятся в московской Коммунарке

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 152Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект строительства образовательного комплекса в Коммунарке. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в среду, 11 ноября.

В комплексе создадут школу для 550 учеников и детсад на 150 мест.

— Стены школы будут оформлены в светлых и темных тонах, которые будут постепенно разбавлять друг друга. Дополнительными акцентами выступят перфорированные металлические кассеты, которые будут перекликаться с активным витражным остеклением, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Новые школа и детский сад с телестудией появятся в московской Коммунарке Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Школа будет работать для начальных и средних классов. Там обустроят помещения телестудии, студии звукозаписи, инженерную лабораторию и спортивный зал. Для дошколят создадут музыкальную и кружковые комнаты.

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