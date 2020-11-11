«С одного конкурса»: Ургант высмеял творчество Рогозина и Маска

Фото: instagram.com/urgantcom

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над творчеством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который стал автором песен о космосе. На сайте ведомства опубликованы песни, тексты к шести из них написал гендиректор госкорпорации.

— Как найти на сайте Роскосмоса раздел «Песни о космосе»? Заходите на сайт Роскосмоса — и вы в разделе. Песню исполняет певец Денис Майданов. Как мощно звучат ударные, при том что барабанщика на сцене нет. Дмитрий Рогозин сидел в зале и отбивал ногой ритм, — заявил Ургант.

Он отметил, что слова песни заставляют задуматься, в каких «торопливо-порочных суетах» живут люди.

— Мы искали видео, где поет Илон Маск, чтобы сравнить, но нашли видео, где он танцует. Поняли, насколько идеально подходит танец Маска под песню, которую написал Дмитрий Рогозин, — заявил Ургант.

Его соведущий Митя Хрусталев отметил, что «они с одного конкурса».

Видео опубликовано на YouTube.

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