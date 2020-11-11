Песков оценил вероятность введения российских миротворцев в Донбасс

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, в том числе в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 11 ноября.

Он отметил, что Россия не планирует посылать миротворцев в Донбасс, как это было сделано в ситуации с Карабахом, сообщает РИА Новости.

— Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев — прим. «ВМ»), вот чего хотела бы Москва, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, хотела бы Москва ввести на территорию Донбасса миротворцев.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Россия отправила в зону конфликта миротворцев, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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