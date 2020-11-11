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СМИ узнали, кто может заменить Джонни Деппа в новой части «Фантастических тварей»
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СМИ узнали, кто может заменить Джонни Деппа в новой части «Фантастических тварей»

Захар Чайченко

Кино

Третья часть «Фантастических тварей» предположительно ознаменуется появлением нового актера на роль волшебника Грин-де-Вальда. По последней информации, место Джонни Деппа может занять звезда сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен.

В данный момент времени датчанин ведет переговоры о своем участии в спин-оффе вселенной Гарри Поттера, передает издание Deadline.

По словам источника издания, Миккельсен занимает первое место в топе кандидатов на замену ушедшего из проекта Джонни Деппа. К настоящему моменту времени переговоры находятся на ранней стадии. Тем не менее, режиссеру Дэвиду Йейтсу приглянулась кандидатура Мадса в «волшебной» ипостаси.

Ранее сообщалось, что американская киностудия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли в фильме «Фантастические твари» после судебного разбирательства актера с таблоидом Sun, которое сообщило, что актер избил бывшую супругу. Сообщается, что Джони Депп, согласившись покинуть проект, получит восьмизначный гонорар.

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Вселенная Гарри Поттерафильмы о Гарри ПоттереДжонни Депп
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