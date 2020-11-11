Михаил Мишустин сменил главу ФАС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Артемьева, ранее руководившего Федеральной антимонопольной службой (ФАС), своим помощником. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров в среду, 11 ноября.

В свою очередь, главой ФАС теперь будет Максим Шаскольский, который ранее был освобожден от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга. Отмечается, что глава правительства уже подписал соответствующие документы. Мишустин поблагодарил Артемьева за работу, а Шаскольскому пожелал удачи в новой должности.

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