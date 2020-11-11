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Офисно-торговый центр построят в составе ТПУ «Нагатинская»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Офисно-торговый центр построят в составе ТПУ «Нагатинская»

Кирилл Николаев

Город

В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» появится офисно-торговый центр. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Площадь объекта составит около 230 тысяч квадратных метров. Строительство здания будет вестись на средства частного инвестора.

ТПУ «Нагатинская» объединит одноименную станцию метро, железнодорожную платформу «Нижние Котлы» и остановки наземного транспорта. Помимо торгово-офисного центра в его состав войдут кафе, рестораны, конференц-зал, многозальный кинотеатр и фитнес-центр с бассейном, сообщает Интерфакс.

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