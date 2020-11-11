Один человек погиб в результате ДТП на Большой Академической улице
Россия, Москва, Большая Академическая улица, 14 Карта всех событий
Автобус и легковой автомобиль столкнулись на севере столицы в среду, 11 ноября. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
Инцидент произошел на Большой Академической улице возле дома 14. В результате ДТП погиб водитель автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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