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Один человек погиб в результате ДТП на Большой Академической улице
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек погиб в результате ДТП на Большой Академической улице

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Большая Академическая улица, 14 Карта всех событий

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на севере столицы в среду, 11 ноября. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел на Большой Академической улице возле дома 14. В результате ДТП погиб водитель автомобиля.

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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