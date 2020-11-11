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Пострадавшие в ДТП с автобусом на Чоботовской улице в Москве получат компенсацию 
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пострадавшие в ДТП с автобусом на Чоботовской улице в Москве получат компенсацию 

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Чоботовская улица Карта всех событий

Пассажирам автобуса, который столкнулся с грузовиком на Чоботовской улице в Москве, положены страховые выплаты. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

— Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Москве, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), если данный случай будет признан страховым, — приводятся слова Юнгерса на сайте союза.

По его словам, ответственность перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». Действие договора также подтвердили в страховой компании. Выплаты пострадавшие смогут получить после подачи заявления. Вмести с ним нужно приложить пакет документов, среди которых паспорт, а также данные о ДТП и травмах.

ДТП с участием грузовика и автобуса произошло утром в понедельник на Чоботовской улице Москвы. Автобус, следовавший по маршруту № 5, задел грузовик. В результате пострадали шесть человек.

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