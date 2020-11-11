Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минтруде спрогнозировали рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В Минтруде спрогнозировали рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году

Евгения Звощик

Общество

Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 176 рублей к 2023 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов в среду, 11 ноября, во время пленарного заседания в Государственной думе.

Он отметил, что новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума поспособствует увеличению пенсий при росте медианной зарплаты, которая берется там за основу, передает ТАСС.

— Мы заинтересованы заработную плату «обелять», потому что ее значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума, — пояснил Пудов.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно документу, с 2021-го данные показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже — прим. «ВМ»).

Читайте также: Маткапитал в России будут повышать ежегодно

МинтрудРоссияМРОТ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Елена Зяббарова
Елена Зяббарова

Субсидии и льготы сохранят для всех

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Все мнения
О проекте