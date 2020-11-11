В Минтруде спрогнозировали рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 176 рублей к 2023 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов в среду, 11 ноября, во время пленарного заседания в Государственной думе.

Он отметил, что новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума поспособствует увеличению пенсий при росте медианной зарплаты, которая берется там за основу, передает ТАСС.

— Мы заинтересованы заработную плату «обелять», потому что ее значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума, — пояснил Пудов.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно документу, с 2021-го данные показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже — прим. «ВМ»).

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