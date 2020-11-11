Новые платформы начали возводить на станции МЦД-1 Тимирязевская

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тимирязевская Карта всех событий

На станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Тимирязевская строители приступили к возведению новых платформ. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что платформы будут оборудованы навесом на всю длину. На станции также появится современное освещение и удобная навигация. Параллельно ведутся подготовительные работы, которые необходимы для строительства подземного вестибюля с тоннелем. Они проходят без остановки движения поездов.

Реконструкцию станции МЦД-1 Тимирязевская планируют завершить в начале 2022 года, сообщает ТАСС.

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