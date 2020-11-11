Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новые платформы начали возводить на станции МЦД-1 Тимирязевская
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новые платформы начали возводить на станции МЦД-1 Тимирязевская

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тимирязевская Карта всех событий

На станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Тимирязевская строители приступили к возведению новых платформ. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что платформы будут оборудованы навесом на всю длину. На станции также появится современное освещение и удобная навигация. Параллельно ведутся подготовительные работы, которые необходимы для строительства подземного вестибюля с тоннелем. Они проходят без остановки движения поездов.

Реконструкцию станции МЦД-1 Тимирязевская планируют завершить в начале 2022 года, сообщает ТАСС.

Читайте также: Обновление платформ началось на станции Апрелевка будущего МЦД-4

реконструкцияМЦДМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Елена Зяббарова
Елена Зяббарова

Субсидии и льготы сохранят для всех

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Все мнения
О проекте