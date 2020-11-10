Обновление платформ началось на стации Апрелевка будущего МЦД-4

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Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка Карта всех событий

Модернизация пассажирских платформ № 1 и 2 началась на станции Апрелевка будущего четвертого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) во вторник, 10 ноября.

На время работ посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с новой платформы № 3. После модернизации на станции будут три «островные» платформы. Их оборудуют навесами для защиты от дождя и снега. Также на них организуют динамичную навигацию.

Для пассажиров построят мост-конкорс для безопасного перехода железной дороги. Он будет иметь пять выходов: три — на железнодорожные пути, один — на улицу Первомайскую и еще один — на Августовскую улицу.

Завершить строительство моста и вестибюля станции планируется в середине следующего года.

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