Женщину ранили ножом на севере Москвы

Скорая помощь / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Нижняя Масловка, 8 Карта всех событий

Полиция разыскивает подозреваемого в нападении на женщину с ножом в столице. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Нижняя Масловка, дом 8. У подъезда здания обнаружили неработающую женщину 1990 года рождения. Врачи скорой помощи доставили ее в реанимацию с колото-резаными ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что между потерпевшей и мужчиной возникла ссора. В результате последний напал на женщину, причинил ей множественные ножевые ранения и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность нападавшего.

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