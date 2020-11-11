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«Вы не устали убивать армян?»: певица Шер прокомментировала события в Нагорном Карабахе 
Американская певица Шер

«Вы не устали убивать армян?»: певица Шер прокомментировала события в Нагорном Карабахе 

Захар Чайченко

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Американская поп-певица Шер, чьей исторической родиной является Армения, дала комментарий по последним событиям в Нагорном Карабахе, опубликовав обращение к Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану в своем Twitter-аккаунте.

— Вы не устали убивать армян, отнимать наши земли, оставлять наших детей сиротами? У вас есть нефть, Трамп и Эрдоган. Трамп позволил уничтожить наших союзников, курдов. Потому что у него и Эрдогана нет сердца, — написала звезда.

Помимо этого, она добавила к своему комментарию статью британского издания Guardian, в которой сообщили о всех «болезненных» уступках премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напоминаем, что Шер достаточно часто делает публичные заявления о происходящем в Карабахе с призывами к мировому сообществу дать адекватную оценку данным событиям.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Однако после подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди смогли прорваться в здание правительства страны.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

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