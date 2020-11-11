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«Вас это не должно волновать»: агент Ковальчук ответила на слухи о романе звезды с Харламовым
Фото: YouTube.com / Камеди Клаб

«Вас это не должно волновать»: агент Ковальчук ответила на слухи о романе звезды с Харламовым

Захар Чайченко

Звезды

Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская прокомментировала слухи о возможном романе звезды с комиком и коллегой по съемкам Гариком Харламовым.

— Я ничего не могу сказать. Вас не должно волновать, где находится Екатерина. Она сейчас на съемках. Но это не съемки «Гусара». У нее другой проект. Что за проект, сказать не могу. Эта информация пока не подлежит разглашению, — заявила звездный агент в беседе с порталом «Телепрограмма».

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гарик Харламов, который, расставшись с актрисой Кристиной Асмус, неожиданно закрутил роман с коллегой по съемкам комедийного сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук. Кроме того, фанаты актрисы сравнивали звезду с Асмус, называя ее двойником Кристины.

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роман звездГарик ХарламовКристина Асмус
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