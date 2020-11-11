Валерий Леонтьев похудел на восемь килограмм и показал прекрасную физическую форму

Фото: Instagram Валерия Леонтьева / @valera_leontiev

Российский певец Валерий Леонтьев, сбросив восемь килограммов, продемонстрировал прекрасную физическую форму во время деловой поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам директора артиста Бориса Чигирева, исполнитель не придерживается никаких секретных диет и не употребляет специальных препаратов для снижения веса. Чигирев утверждает, что секрет прекрасного состояния артиста заключается в ежедневных занятиях спортом, правильном питании и здоровом образе жизни. Директор артиста подчеркнул, что певец давно отказался от вредных привычек, передает портал Starhit.

Он также подтвердил информацию о том, что в Дубай звезда летал исключительно по деловым соображениям. Оттуда музыкант отправился в Соединенные Штаты Америки, где пробудет до начала декабря. В этом месяце у Леонтьева запланировано в Москве несколько съемок в новогодних программах.

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