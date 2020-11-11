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Россия выделила более миллиарда долларов на восстановление Сирии
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Россия выделила более миллиарда долларов на восстановление Сирии

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российская Федерация выделила более одного миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев в среду, 11 ноября, во время выступления на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

При этом Мизинцев не уточнил, когда и на какой период были выделены данные денежные средства. Он добавил, что российские ведомства также продвигают в Сирии проекты по ряду направлений, среди которых образование, медицина, природопользование, жилищное строительство и другие, передает ТАСС.

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