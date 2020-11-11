Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы
Россия, Москва, Новощукинская улица, 4 Карта всех событий
Пожар начался в квартире пятиэтажного дома на северо-западе столицы. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел по адресу улица Новощукинская, дом 4. По предварительным данным, возгорание возникло на первом этаже.
В целях безопасности жильцов подъезда эвакуируют. Выясняются причины случившегося, сообщает ТАСС.
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