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Почти 60 процентов жителей Украины заявили о вере в налаживание отношений с РФ
Фото: pixabay.com

Почти 60 процентов жителей Украины заявили о вере в налаживание отношений с РФ

Евгения Звощик

Общество

Практически 60 процентов жителей Украины верят, что в будущем их страна сможет наладить отношения с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), распространенного в среду, 11 ноября.

Отмечается, что 30 процентов респондентов считают, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные и конфликтные отношения. Уточняется, что жителей Украины опрашивали во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, передает РИА Новости.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились на фоне событий на востоке Украины, а также после присоединения Крымского полуострова к России.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: В Кремле назвали единственный способ решить конфликт в Донбассе

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