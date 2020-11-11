Стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе «Московские мастера»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В столице начался прием заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера». Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Конкурс пройдет в нескольких номинациях: «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве», «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве» и др. Победителей выберет жюри. В его состав войдут представители правительства Москвы, профильных общественных организаций, участники объединений издателей и распространителей печатной продукции, а также руководители ведущих редакций.

В конкурсе смогут поучаствовать продавцы печатной продукции, руководители и менеджеры предприятий, которые распространяют прессу в столице. Победителей объявят 25 ноября.

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