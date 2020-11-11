Фото: Анна Быкова

В четверг, 12 ноября, православные христиане вспоминают мучеников Зиновию и Зиновия. В народном календаре это Синичкин день. Чтобы привлечь к себе удачу, нужно покормить птиц.

Считалось, что для привлечения счастья и достатка в доме нужно сделать кормушку. Если синичка залетела во двор, то в семье все будет благополучно. Наши предки верили, что если в этот день девушка отведает зайчатины, то станет красивой и будет пользоваться популярностью у мужчин.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Кого нужно покормить 12 ноября, чтобы привлечь удачу

Приметы погоды гласили, что если в этот день прилетело много синичек, грядут похолодания. Если выпал снег в виде мелкой крупы, скоро придут сильные морозы.

В этот день отмечается День работников Сбербанка России. Дата выбрана не случайно: 11 ноября 1841 года император Николай I подписал Указ об учреждении в России сберегательных касс. Отметим, что 217 лет назад историк Николай Карамзин официально назначен «российским историографом».

В этот день родились французский скульптор Огюст Роден, актрисы Людмила Гурченко и Наталья Негода, поэт и писатель Юрий Поляков.

Именины отмечают Матвей, Юлиан, Леонид, Елена, Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф.

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