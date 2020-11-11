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Следующий год объявят в России годом ГТО
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Следующий год объявят в России годом ГТО

Евгения Звощик

Спорт

Следующий, 2021 год будет объявлен в России годом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ в среду, 11 ноября.

В сообщении ведомства отмечается, что у комплекса ГТО в 2021–2023 годах должен произойти качественный рывок в сторону модности и популярности.

— У населения должны быть сформированы четкие, понятные и осознанные потребности в переходе к регулярному здоровому и спортивному образу жизни, а также к периодическому тестированию по нормативам ГТО, — уточнили в пресс-службе.

В частности, в следующем году все физкультурные и спортивные мероприятия будут приурочены к дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО. Кроме того, одним из приоритетных направлений в 2021-м станет разработка и внедрение бонусной программы для участников комплекса ГТО. Благодаря своим результатам россияне получат льготы и скидки, а также другие призы, сообщается на официальном сайте Минспорта.

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сдача ГТОМинистерство спорта РоссииРоссия
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