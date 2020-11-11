Борис Корчевников раскрыл личность следующего гостя интервью

Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram (@b.korchevnikov)

Телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте намеренно или случайно раскрыл личность следующего гостя вечернего телешоу «Судьба человека».

На первой фотографии ведущий позирует в каракулевой шапке, которая в свое время служила реквизитом на съемках фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». На следующем кадре изображен звездный актер Олег Меньшиков в таком же головном уборе, как и у ведущего. На третьем фото запечатлена изнаночная сторона шапки с автографом Меньшикова.

Фолловеры звезды сразу же отреагировали на возможный визит гостя одобрительными комментариями, а также отметили, что телеведущему очень идет головной убор: «Только позавчера пересматривали «Сибирского цирюльника»; «Борис, красиво! Вам идет»; «Крут, крут, крут».

Вероятнее всего, собеседником Бориса Корчевникова будет актер театра и кино, художественный руководитель — директор Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Появление актера в студии приурочено к 60-летнему юбилею артиста, прошедшему 8 ноября.

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