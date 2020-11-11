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Газпром и Минск начали переговоры о поставках газа с 2021 года
Фото: twitter.com / МИД Беларуси

Газпром и Минск начали переговоры о поставках газа с 2021 года

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российская компания «Газпром» и Белоруссия урегулировали вопрос с задолженностью республики за газ из РФ. Об этом сообщается в релизе Газпрома в среду, 11 ноября.

Отмечается, что накануне, 10 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

Уточняется, что стороны также начали переговоры по условиям поставок в Белоруссию с 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск продвинулись во взаимопонимании по цене на российский газ в 2021 году.

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Белоруссияроссийский газГазпром
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