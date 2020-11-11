Белгородских бизнесменов арестовали за мошенничество в Москве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Басманный суд Москвы арестовал бизнесменов из Белгорода по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что братья Сергей и Анатолий Фуглаевы пробудут под стражей до 26 декабря. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».

Фуглаев является генеральным директором одной компании. По данным следствия, братья могут быть причастны к хищению свыше 100 миллионов рублей при возмещении НДС.

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