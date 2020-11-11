Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Солнечногорске
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Солнечногорске

Кирилл Николаев

Происшествия

Подмосковный суд арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве двух женщин в Солнечногорске. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел в субботу, 7 ноября, в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате нападения были убиты женщины 1953 и 1976 годов рождения. Одной из убитых женщин была доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о ее смерти. Вторая убитая женщина оказалась матерью преподавателя. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений. Ребенка доставили в больницу.

По подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний мужчина. На допросе он признался, что пошел на содеянное из-за того, что женщина не отдала ему 20 тысяч рублей за выполненную работу. Подозреваемый сообщил, что нож, которым было совершено убийство, нашел в доме жертв.

Читайте также: В СК назвали приоритетную версию крушения самолета телеведущего Колтового

уголовное делоарестМосковская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Все мнения
О проекте