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В СК назвали приоритетную версию крушения самолета телеведущего Колтового
Фото: instagram.com/koltovoy

В СК назвали приоритетную версию крушения самолета телеведущего Колтового

Евгения Звощик

Происшествия

Масляный бак самолета ведущего телеканала НТВ Александра Колтового был пуст, поэтому основной версией крушения является техническая неисправность. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская в среду, 11 ноября.

По ее словам, показания очевидцев и видеозаписи дают основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей. Она пояснила, что масляный бак был обнаружен пустым уже в ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия, передает ТАСС.

Напомним, самолет Cessna, в котором находился ведущий НТВ, потерпел крушение днем 7 ноября возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Расследованием трагедии занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

Читайте также: Телепрограмму «ДНК» могут закрыть из-за гибели ее ведущего Колтового

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