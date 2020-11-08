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МАК начал расследовать крушение самолета с Колтовым в Подмосковье
Фото: instagram.com/koltovoy

МАК начал расследовать крушение самолета с Колтовым в Подмосковье

Вероника Кузьминова

Происшествия

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) будет расследовать трагедию с крушением самолета, в результате которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщили в комитете.

— Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится на сайте МАК.

Там уточнили, что в результате крушения судно уничтожено — оно сгорело.

Самолет Cessna, в котором находился ведущий НТВ, потерпел крушение днем 7 ноября возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя.

Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

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