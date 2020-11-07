«Невероятный экстремал»: коллега рассказала о погибшем ведущем НТВ

Фото: instagram.com/koltovoy

В Люберецком районе Московской области при крушении самолета погиб 41-летний ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Вместе с ним находилась его супруга, которой также не удалось выжить.

Александр был настоящим профессионалом, рассказала «Вечерней Москве» продюсер программы «Чудо техники» на НТВ Ольга Кобзарь.

— Таких, как Саша, не было и не будет никогда. Он специалист с большой буквы, который в своей деятельности достиг, чего хотел, — сказала Кобзарь. — Он всегда любил пробираться в самую гущу, эпицентр событий, смело бросался на амбразуру, был невероятным экстремалом. Мне всегда казалось, что он непоколебим и бессмертен. Поэтому поверить в то, что его теперь нет с нами, просто невозможно. Сил не хватает, чтобы осознать это. Он был талантлив, красив, бесподобен. Все мы — коллеги и друзья — очень скорбим по нему и плачем, светлая ему память.

Собеседница «ВМ» также отметила, что программы с участием Колтового становились самыми рейтинговыми и просматриваемыми.

Самолет Cessna, в котором находился ведущий НТВ, потерпел крушение днем 7 ноября вблизи поселка Томилино. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя.

Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

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