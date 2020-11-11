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Столичный суд заключил под стражу мужчину по подозрению в госизмене
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Столичный суд заключил под стражу мужчину по подозрению в госизмене

Кирилл Николаев

Происшествия

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в государственной измене. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что мужчина арестован на один месяц и 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена».

Мужчина проведет под стражей до 10 января 2021 года, сообщает ТАСС.

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