Столичный суд заключил под стражу мужчину по подозрению в госизмене

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Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в государственной измене. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что мужчина арестован на один месяц и 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена».

Мужчина проведет под стражей до 10 января 2021 года, сообщает ТАСС.

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