Глава МИД Украины отреагировал на закрытие торгпредств России

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ликвидацию торговых представительств в России. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Дипломат пояснил, что Киев по инициативе МИД разорвал соглашение между странами о торговых представительствах еще три месяца назад. Кулеба добавил, что украинская сторона не против того, чтобы РФ закрыла учреждения и для себя.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии торговых представительств России на Украине и в Литве. Позже в Министерстве промышленности и торговли РФ уточнили, что летом Украина прекратила действие российско-украинского межправительственного соглашения о взаимном учреждении данных организаций. Относительно Литвы эксперты ведомства посчитали работу представительства бесперспективной в связи с падением товарооборота.

Стоит отметить, что после закрытия у РФ остались торговые представительства в 58 странах.

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