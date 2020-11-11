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Мужчина вынес из квартиры ценности и проиграл 435 тысяч рублей в Москве
Фото: depositphotos.com

Мужчина вынес из квартиры ценности и проиграл 435 тысяч рублей в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Грузинский переулокКарта всех событий

Женщина обратилась с заявлением в полицию в отношении своего сожителя, который вынес из квартиры ценные вещи и проиграл кредит в размере 435 тысяч рублей. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

По словам женщины, мужчина 1987 года рождения с апреля 2018-го по октябрь 2020 года без ее ведома вынес из квартиры в Грузинском переулке и сдал в ломбард две норковые шубы, ноутбук, два телефона и два телевизора. Также он убедил заявительницу взять в банке кредит на 435 тысяч рублей для покупки автомобиля. Женщина передала сожителю деньги. Позднее она узнала, что мужчина проиграл их в букмекерской компании.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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