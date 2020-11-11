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Борис Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений
Фото: youtube.com/ Россия 24

Борис Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил полпред Российской Федерации в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

По его словами, подобное решение может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений.

— Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений, — цитирует Грызлова РИА Новости.

Он добавил, что украинская сторона отказалась предусматривать гарантии по выполнению плана действий и отказалась от обязательства утвердить согласованный вариант данного документа постановлением Верховной рады.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Борис ГрызловМинские соглашенияУкраина
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