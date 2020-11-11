Борис Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений

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Предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил полпред Российской Федерации в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

По его словами, подобное решение может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений.

— Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений, — цитирует Грызлова РИА Новости.

Он добавил, что украинская сторона отказалась предусматривать гарантии по выполнению плана действий и отказалась от обязательства утвердить согласованный вариант данного документа постановлением Верховной рады.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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