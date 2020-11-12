Склад загорелся на северо-востоке Москвы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Леснорядский переулок, 18с7 Карта всех событий

Пожар на двух этажах складского помещения начался в ночь на 12 ноября на северо-востоке Москвы.

Как уточнили в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций, горят первые два этажа здания, расположенного по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7. Площадь распространения огня достигла ста квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажке на северо-западе Москвы