Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажке на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Россия, Москва, Новощукинская улица, 4 Карта всех событий

Пожар в пятиэтажном доме на северо-западе столицы удалось ликвидировать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве в среду, 11 ноября.

Инцидент произошел на улице Новощукинской, дом 4. В целях безопасности жильцов подъезда эвакуировали.

Возгорание происходило в двух квартирах на первом и втором этажах. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров.

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